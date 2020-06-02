台中市警局第二分局偵查隊偵查佐陳志宏，因屢破大案，成績卓越，今年由分局推薦經警政署甄審小組嚴格評審獲第56屆全國模範警察殊榮，他謙稱自己天生具有冒險性格，所以會選擇警察這個極具挑戰性的工作，未來將持續以積極的工作態度繼續向前行，在工作崗位上持續打拼，捍衛社會治安。

陳志宏從東海大學法律系畢業後即考取93年警察特考，從警14年均在外勤單位工作，個性細膩的他，在偵辦案件時，都能抽絲剝繭，把風險降到最低，與他同小隊的同仁都表示與他上班最安心。

他經手的案件他都抱持必破的決心，經常為了辦案，一天根本睡不到幾個小時，108年更破獲多起販毒集團及搗破詐騙集團機房，績效卓越，同年即獲得二支大功及200多支嘉獎的行政獎勵，獲得長官年年考績評列甲等的肯定，陳志宏表示除了感謝長官及同事的全力支持與協助，更感謝一直在幕後支持他的妻女，因為有了家人的支持，使他能夠更無後顧之憂全力投入喜愛的工作。

陳志宏5年前因觀賞電影「白日夢冒險家」後受到啟發，從此開啟他環遊世界自助旅遊的夢想，迄今帶著妻女已在歐洲20餘國烙下足跡，除可藉此舒緩工作壓力外，更可回報家人的支持。他表示自己天生具有冒險性格，所以會選擇警察這個極具挑戰性的工作，周遊列國，除可觀賞各國的風土民情及觀察各國警察執法的優缺點，也可吸納更多的正面能量來面對未來工作上的各種挑戰。

(中時 )