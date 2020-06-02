根據中國主要網購平台報價，蘋果公司已經調降在中國的iPhone手機價格，在中國解除新冠肺炎防疫封鎖措施並持續重啟經濟之際，維持在當地的買氣不墜。

搶在「6·18購物節」開鑼前，蘋果已經調降最新款iPhones手機在中國的售價。蘋果在中國透過多種通路銷售產品，在阿里巴巴的電商平台天貓購物網，蘋果設有官方商店，而京東則是蘋果產品的官方經銷商。

在阿里巴巴天貓購物網上的蘋果官方商店，iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max與iPhone SE都已經打折。不過蘋果自家的中國官方網站並未發布降價訊息。

在天貓網購平台，64GB型iPhone 11手機的售價降為4,779元人民幣（幣別以下皆同），較原先的5,499元打折約13%。iPhone 11 Pro起跳價格由8,699元降至7,579元，iPhone Pro Max價格由9,599元調降至8,359元。新一代平價機iPhone SE售價3,299元調降至3,099元。

蘋果iPhone在京東的折扣更大，64GB型iPhone 11售價降為4,599元，iPhone 11 Pro定價降自6,999元起跳，iPhone Pro Max降至 7,499元，如果用上全部折扣，iPhone Pro Max在京東相當於打折逾21%。iPhone SE則降至3,069元。

(時報資訊)