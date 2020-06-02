好壞消息參半，周一國際原油期貨漲跌互見；由於石油輸出國組織OPEC與俄羅斯達成共識，針對原油減產計畫預計延長1至2個月的時間，俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)表示，燃料需求的上升預計有機會在6月或7月前，將全球原油庫存減少約每日700至1,200萬桶，促使倫敦原油期貨價格得到支撐，漲幅達1.27%。

另一方面，雖然美國奧克拉荷馬州庫欣所減少的庫存截至5月已達到高點，但據消息指出，中國已經要求國內企業暫停進口美國大豆和豬肉，同時美方也擬將取消對香港的特殊待遇，藉此制衡中國。中美關係的不確定因素加劇，使得市場趨於保守，終場美國原油期貨價格微幅走跌0.14%。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.05美元，報每桶35.44美元；7月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.03美元；7月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.07美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.48美元，報美桶38.32美元。(商品行情網)

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