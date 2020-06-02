隨著全球大多數國家疫情舒緩，義隆(2458)下半年新機效應可期，客戶拉貨力道可望一路看到年底，義隆繼昨天漲停作收後，今股價再度走高，大漲逾4%，最高達115元，創下2000年11月以來新高價。

今年上半年NB市場因為新冠肺炎疫情，帶動一波居家上班、遠距教學的趨勢，也使得義隆第二季NB相關出貨動能強勁，惟出貨機款普遍為舊機款，但隨著第三季全球疫情緩，義隆看好下半年新機效應可期，加上客戶端因目前庫存偏低，會有補庫存的動作，且動能有機會一路延伸到年底，法人也樂觀看好，義隆營運將逐季成長到第三季，且創高可期。

義隆觸控板在消費型筆電機種市占率高，加上陸續導入商務機種，且因為競爭對手投入資源減少，使得義隆電市占率逐步攀升，法人預估，義隆2020年出貨量上看8800萬顆，年增加8%，而隨觸控板大尺寸化帶動單價提升，有助於營運擴增。

另外，義隆在業界率先導入帶筆功能，隨微軟主動筆協定由MPP1.5轉進2.0，因功能複雜度提升，單價將提升30%，對義隆毛利率也將幫助，至NB搭載指紋辨識滲透率約20%，晶片供應商為新思與義隆，隨指紋辨識注重安全性，兩公司亦推出加密晶片。

(時報資訊)