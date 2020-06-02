原訂2020年由外貿協會及機械公會於9月共同舉辦的機械聯展「台北國際塑橡膠工業展(TaipeiPLAS)」、「台北國際製鞋機械展(ShoeTech Taipei)」，主辦單位經綜合評估，考量機械聯展為以出口導向之國際專業展，在國際疫情尚未消退情形下，確認將延期舉辦，延辦日期再後續公告。

針對今年受疫情影響的台灣專業展，主辦單位外貿協會已推出系列五大整合式線上服務，如2D/VR線上展、線上採購洽談會、線上國際研討會、線上新產品發表會與線上專業展系列報導已陸續上線，於疫情影響下，持續攜手參展商衝破困境。

另外貿協會執行貿易局的智慧機械海外推廣計畫及台灣精品獎(機械產業)也持續推出線上整合行銷活動，力拼全球商機不中斷。

兩展延辦後，2021年上半年將由機械雙強陸續登場，3月將由亞洲第二大、全球第三大工具機專業展「台北國際工具機展（TIMTOS）」引領，「台灣國際木工機械展(Wood Taiwan)」則接力於2021年4月份展出，兩展已公告分別於6月9日及6月15日開放參展報名，在後疫情時代，製造業預計復甦的期待下，TIMTOS及Wood Taiwan將作為2021年製造業供應鏈重整後進行布局之重要平台。

台灣工具機產業於此次抗疫中高效率組織「口罩國家隊」，彈性應變力讓全球再次印證雄厚的產業實力，2021 TIMTOS將於3月15日至20日於南港展覽1館、2館與台北世貿1館登場，預計吸引1230家廠商使用近7000個攤位，展出各式精密工具機、金屬切削工具機、金屬成型工具機、關鍵零組件及智慧解決方案，TIMTOS將完整呈現以資通訊優勢結合智慧機械、智慧製造之最新工具機技術與產品的展覽。

接力於4月22日至25日於南港展覽1館舉辦的「台灣國際木工機械展(Wood Taiwan)」則是台灣唯一木工加工機械國際專業展。

機械為工業之母，根據機械公會統計，2019我國機械年產值達1.1兆元，全年出口達8601億元，為我國製造業發展的重要基石產業。

(時報資訊)