兩岸經濟合作架構協議（ECFA）於今年9月屆滿十周年，在兩岸關係動盪之際大陸方面是否將予以終止引發關注。新黨榮譽主席郁慕明昨天在臉書上表態，反對大陸繼續和台灣的ECFA，因為兩岸紅利必須留給真正反獨促統的同胞。

ECFA並未直接設定期限，但根據關稅暨貿易總協定(GATT)第24條及該條瞭解書(Understanding)，雖容許各締約國之間訂立必要的過渡協定以設立「關稅同盟」或「自由貿易區」，卻規定應在10年內設立此項「關稅同盟」或「自由貿易區」之計劃及預定進度表。而ECFA只包括了少量的早收清單產品，要在後續的服貿、貨貿等都生效後，才比較接近兩岸間的「自由貿易協議」。不過世界貿易組織(WTO)成立後，會員國對上述GATT規範看法不一，至今仍沒有任何決定性的共識與標準。

郁慕明指出，台灣每年按ECFA早收清單，出口到大陸的貿易額達200多億美元。截至2019年9月底，大陸對台累計減免關稅約人民幣300多億元。這些對台灣經貿帶來的紅利，綠媒說根本影響不大，何況就算中斷ECFA真會讓台經濟窒息（陸委會主委陳明通語），對民進黨817萬支持者而言，那也是拒絕大陸「糖衣毒藥」，肚子扁扁也要反「中國」到底。

郁慕明表示，儘管大陸海協會會長張志軍說兩岸同胞都不願ECFA成果得而復失，但台灣「同胞」早已透過反服貿推翻ECFA，既然原訂要談的實質內容早就沒了，作為框架的ECFA九月到期就該自動失效。否則「台獨」只會嘲笑大陸紙老虎，台灣人都要說大陸跪舔「台獨」。這些龐大的關稅減免，省下來留給真正反獨促統的同胞不好嗎？兩岸紅利就該用在真正反獨促統的大業，不然這與「資敵」又有何區別？

(中時 )