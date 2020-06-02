蘇貞昌說明振興券

行政院長蘇貞昌今（2）日宣布振興券相關政策，民眾需以1000元現金換3000元振興券，可事先透過郵局等管道取得實體及電子券，自暑假開始消費到年底，實體券包括500元券4張、200元券5張，預算規模近500億元。

蘇貞昌宣布，振興券定名為「三倍券」，因為1千元現金可換3千振興券，並採「三好一最」原則，好領、好用、好刺激、最溫暖。振興券實體券可到郵局換購、4大超商預購，第2波「預購」可能進一步開放全聯、美廉社、屈臣氏、康是美加入。

蘇貞昌指出，「三倍券」全國民眾都可領，從出生小娃娃到一百歲，隨你高興領，隨你高興吃喝玩樂，但有禁忌，不能買股票、禮券等，在「好刺激」的部分，蘇貞昌說，振興券還沒推出，許多業者就祭出優惠吸引消費者，而「最溫暖」，針對弱勢族群，政府將直接發1千元，希望讓台灣成為亂世中的福地。

振興券樣張首度公布，正式定名為「振興三倍券」共9張，蘇貞昌希望自7月15日起，好領好用好刺激，振興經濟。

政院為在新冠肺炎疫情後，刺激暑假期間消費，特別發放振興三倍券。振興券共分500元券4張，200元券5張，供民眾搭配使用，但不找零，也不可用於電商、儲值或繳納稅費，同時公布限制項目，其中不能買股票、禮券、繳罰單、規費 、菸品等商品。

(中時電子報)