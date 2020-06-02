28歲周姓男子在2017年於國道1號行經龍潭路段酒駕，釀成1死1傷意外，遭判決1年8月、緩刑4年。但他今年5月再度酒駕，遭平鎮警方攔查，發現酒測值達0.32毫克，檢方聲請簡易判決處刑。

周姓男子2017年與朋友在苗栗喝酒，沿著國道回家時，因為不勝酒力，追撞前方小貨車，姚姓駕駛當場死亡，劉姓乘客也因此受傷。事後警方在醫院發現當時周男酒測值達0.97毫克。後來周男與駕駛家人、乘客達成和解，法院審理後，認為被告應知警惕而無再犯之虞，給予判決1年8月，並緩刑4年。

不料男子今年5月半夜在中壢飲酒後回家睡覺，但下午在酒精未退時，又開車出門，遭到警方攔查發現，將其移送法辦。檢察官偵查終結，聲請簡易判決處刑，屆時緩刑將視後續審理，決定是否撤銷。

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(中時 )