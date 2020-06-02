美股消息面：

1.在北京通過香港國安法後，美中兩國之間緊張局勢進一步升高，以及美國內部的社會動盪加劇，投資人擔心原油需求恐再受打擊，周一紐約7月期油收跌5美分或0.1%，為每桶35.44美元。市場看好主要產油國本周將同意延長減產協議，倫敦布蘭特8月期油收漲48美分或1.3%，為每桶38.32美元。

2.美中緊張局勢升高，以及非裔男子遭白人警察以膝壓頸致死，在美國引發的社會動盪加劇，令投資人對經濟前景的看法轉為保守，周一紐約8月期金收跌1.4美元或0.08%，為每盎斯1750.30美元。

3.美國供應管理協會（ISM）公布，美國5月製造業指數為43.1，略高於市場預期的43，並較4月創下2009年4月以來新低的41.5反彈，為今年1月以來首度回升，顯示美國製造業可能已在4月觸底。最具有前瞻性的新訂單分項指數為31.8，較4月創下2008年12月來新低的27.1回升。就業分項指標從27.5升至32.1。

4.IHS Markit美國5月製造業採購經理人指數（PMI）終值為39.8，高於4月終值36.1，符合先前公布的初值。其中，產出分項指數終值為34.4，較4月終值28.8強勁反彈，並略高於初值34.1。新訂單分項指數終值為34.6，高於4月終值27.7與初值34.2。

(時報資訊)