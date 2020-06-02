新冠肺炎疫情持續對經濟發展施加壓力，南韓今年第一季經濟成長率出現負的1.3%。

南韓央行周二公布新數據，今年第一季經濟成長率按季減少1.3%，稍優於先前預估的負的1.4%。而-1.3%的數據也是自2008年第四季出現-3.3%以來最遭的表現。

今年第一季幾乎所有經濟部門皆出現下滑，出口季減1.4%，儘管半導體有所增長，但汽車和機械出口下降；製造業部門產出下滑1%；服務業部門產出下滑2.4%；民間消費按季狂跌6.5%，明顯的是受到新冠疫情的衝擊，所有的商品和服務支出皆下滑，該數據也是自1998年第一季以來最大跌幅。

南韓央行認為，增加政府支出仍不足以支撐經濟成長。央行的報告還指出，比目前預測還要糟糕的狀況是，如果新冠肺炎的高峰不在第二季，而出現在第三季，南韓今年的經濟成長率最糟可能萎縮1.8%。

南韓央行在昨日(周一)修正了全年GDP預測，從先前的+2.4%，下調至+0.1%，主要是考量到政府龐大的第三次追加預算案。

南韓在2019年的GDP成長率為+2%，人均所得略微上調至32115美元。

(時報資訊)