1.台積電(2330)：昨外資回補買超9081張、昨夜ADR漲1.39%，另表態3奈米、5奈米產能計畫不變，今早股價漲至297.5元。
2.中鋼(2002)：5月出貨寫近年低點，但昨日外資大舉買超10896張，支撐今早股價小漲、站穩20元之上。
3.英利-KY(2239)：昨外資轉買超、三大法人聯手買超93張，激勵股價續漲逾6%。
4.特力(2908)：疫情趨緩門市人潮漸回流，昨外資站回多方、買超250張，帶動早盤股價漲逾4%、觸及20.3元，追平前高。
5.東森(2614)：外資昨終結連9日來的賣超，轉買超51張，今早人氣升溫，股價一度漲逾4%。
6.德律(3030)：5月營收5億450萬元，年增48.74%，多方士氣大振，早盤漲幅逾4%。
7.建準(2421)：後市看俏，股價修正到52元附近止跌回穩，外資昨日買超1717張，強勢重返5日線上。
8.欣興(3037)：外資力挺且三大法人昨日買超近2萬張，早盤跳高突破46元，成功突破前高。
9.統一(1216)：冰品商機+外資週一買超1664張，股價高檔震盪，拚突破74.2元反壓。
10.台達化(1309)：中國SM產能大開，提高現貨市場原料採購比率，早盤強漲近4%，再寫波段新高價。
11.聯發科(2454)：華為傳借道下單台積電，股價上漲逾5.5%，衝上490.5元之短波高價。
12.義隆(2458)：Q3迎旺季效應，外資連4日搶進，晨盤帶量續漲逾2.5%，再登波段新高價。
13.愛普(6531)：預計第二季營運轉旺，下半年營運將優於上半年，早盤跳空漲停，創249元天價。
14.撼訊(6150)：昨外資賣超縮減，早盤爆量觸及漲停，盤中維持7.5%漲幅。
15.映泰(2399)：外資昨賣超大幅縮手，早盤放量漲逾5%，重回票面之上。
16.英業達(2356)：NB、伺服器助攻Q2，外資連6日買超，早盤登近11個月新高。
17.元大金(2885)：三大法人昨轉買超4984張，早盤漲逾1%，挑戰17元。
18.逸達(6576)：獲美邀請簡報，爭取贊助新藥，晨盤跳空大漲5%，登上今年高峰。
19.鈺創(5351)：股價橫盤多日，在買盤點火下連拉兩根漲停，進逼半年線。
20.友達(2409)：面板需求回升，雙虎受惠，昨獲外資及自營商聯手買超2.5萬張，晨盤走揚近2%，站穩五日線。
21.宏達電(2498)：半年來二次裁員，早盤下挫2%，30元岌岌可危。
22.光鋐(4956)：穿戴裝置強化健康檢測，光電二極體使用量倍增，昨獲外資轉買超1136張，今早股價強漲逾9%。
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