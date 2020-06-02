台中市南區仁和二街與台中路口，經常發生車禍，民眾多次陳情裝置紅綠燈，改善交通安全，但是，市府以設有綠斑馬和號誌為由打回票；市議員邱素貞等人質疑，難道市長盧秀燕想當殺人兇手？非要等到撞死人才能裝三色號誌燈。交通局長葉昭甫說，將跟業務單位到場會勘後，再研議如何處理。

台中市議會2日召開交通地政委員會業務質詢，市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤等人關心路口設置紅綠燈號誌問題，提醒市府不要不食人間煙火，非要等鬧出人命才有感，避免造成更大民怨。

邱素貞指出，南區仁和二街與台中路口，屬於易肇事路段，台中路為彎曲路段，加上仁和二街的路口並不明顯，因此小客車在仁和二街上停等也看不到台中路的來車，一旦駕駛超速，容易發生車禍。

當地居民抱怨，幾乎每週都會發生交通事故，行經該路段，提心吊膽，希望儘速設置紅綠燈號誌，以改善交通安全，減少意外的發生。

邱素貞說，去年鄰長兒子也因為車禍被撞到骨折，她曾邀交通局等單位辦理現場會勘，交通局科長也說確實隱藏危機，反應後增加了號誌和斑馬線，就是不設號誌燈，民眾抱怨官員不食人間煙火，難道非要等出人命，才獲得重視。

交通局長葉昭甫說，跟業務單位到場會勘後，再研議如何處理。

(中時 )