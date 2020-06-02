去年7月29日發生在台南市仁德區的弟殺兄長案，58歲翁姓男子疑因不滿行動不便的66歲哥哥沒有吃他買的便當，涉嫌在住處持鐵鎚狠敲對方頭部後上樓睡覺，直到隔天哥哥才被發現氣絕多時，一審依殺人罪判刑14年後，台南高分院2日駁回上訴維持原判，此案仍可上訴。

今年3月10日一審判決指出，被告主觀上確有殺人故意，並非僅出於教訓、喝阻被害人，加上又是在警方發覺犯罪後才坦承犯行，與自首要件不符；但因被告長期照護被害人，彼此生活習慣不同常生口角，心裡不平衡已久，飲酒後再與被害人發生口角，難以控制情緒，竟持鐵鎚毆擊被害人的頭部、胸部、腹部及身體，造成被害人因顱腦損傷出血、大量出血而死亡，以如此凶殘手段殺害被害人，造成無可挽回之遺憾，所為甚是不該。二審認為一審的認事、用法均無不當，2日上午駁回上訴。

據了解，翁家共有6名兄弟姊妹，父母已經過世多年，凶嫌排行老五，死者則排行第三，2人都沒有固定工作，也沒有結婚，一起住在仁德區上崙街父母親留下的透天厝內，其他兄弟姊妹已各自分居，但翁家二姊每周都會定期前來幫忙打掃。

由於哥哥大腿骨折行動不便睡在1樓房間，弟弟則睡樓上。鄰居透露，弟弟有喝酒的習慣，兄弟倆平日感情不佳，經常聽到2人的吵架聲，弟弟甚至還曾在酒後將哥哥打傷，導致對方被救護車送醫救治。

去年7月30日上午翁家二姊再度前往透天厝時，赫然發現哥哥倒臥在房間內，頭部有外傷，叫也叫不醒，於是向歸仁警分局報案。警方獲報抵達現場後，發現哥哥已經沒有氣息，頭部有外傷，疑似被鈍器敲擊，身上也有挫傷；至於同住的弟弟，則待在樓上房間。

警方立即封鎖現場採證，並留置弟弟深入調查，還在現場找到疑似行凶用的鐵鎚。台南地檢署檢察官傍晚也率法醫前往現場相驗，並帶凶嫌返回現場模擬作案過程。

訊據時，弟弟起初還滿臉醉意，供詞也顛三倒四，但坦承有與哥哥因細故口角，也曾動手毆打對方。檢警待對方清醒後進一步追問案發原因，他才透露因為哥哥的行動不便，他好意購買便當給對方吃，但哥哥卻不領情沒有吃，2人因此發生口角，他一氣之下隨手持鐵鎚敲擊對方的頭部後，就上樓喝酒睡覺，根本「不知道哥哥已經死了」。

(中時 )