朱立倫臉書「首發」助韓挺過罷免案，迴響熱烈。（摘自朱立倫臉書）

罷韓投票倒數計時，韓參選總統時擔任全國競選總幹事的國民黨前主席朱立倫今天首度在臉書表態，大力肯定韓市府團隊，呼籲高雄市民「四年後用政績PK，不要用政治PK」。朱這則發文雖僅短短200多字，但才發布6分鐘，就有451人按讚、17則留言及10次分享。

朱立倫5月中旬曾被媒體點名為參選高雄市長「補選」的理想人選，不過朱及國民黨都斥為無稽之談，朱接受媒體堵訪時，還表達「我們全力要做的，就是如何讓韓市長在這段時間努力做好市政，以及做好防疫，接下來做好紓困工作，能夠做的更順利，就讓6月6日政治紛擾能夠降到最低。」並透露日前曾跟韓國瑜聯繫，要韓降低政治氛圍。

除此之外，朱不曾主動對外談罷韓案，今天在臉書發文算是第一次。

牛立倫以「港都高雄，四年後用政績PK，不要用政治PK」為題發文說，檢驗縣市首長表現，以四年為基準，用政績決定去留是常態。我們尊重罷免法治，但卻不願看到政治的對決。

他說，高雄市政府是一個做事的團隊，不僅韓國瑜市長，每一位副市長都是幹才，李四川、葉匡時、陳雄文，皆是一時之選；局處首長，包括趙紹廉、王秋冬、曹桓榮、李戎威、鄭照新 ...等，也是專業認真的人才，我們不能因為政治因素而抹滅團隊的努力。

朱立倫強調，高雄人有智慧，懂得肯定會做事的團隊，我們希望給他們繼續為高雄付出的機會。

朱立倫的發文引起迴響，不少網友留言，有人挺、有人酸，包括「民進黨輸不起，奧步盡出」、「感謝分享笑話一則」、「感謝立倫分享無動瑜終」、「政治操作台灣的悲哀」等等。

(中時 )