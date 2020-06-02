台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員林建豪與吳祥豪，日前於傍晚18時許執行巡邏勤務，行經東興路與大墩四街口，發現1輛自小客車突然故障停置在路中，恰逢上下班尖峰時刻該路口車流量大，員警為避免故障車輛影響交通，立即合力將車輛推到路邊，恢復車流順暢。

警方指出，巡邏員警於東興路與大墩四街見1輛自小客車在道路中靜止不動，立即上前了解，88歲的曾姓駕駛人表示，不清楚車輛為何突然拋錨、甚為慌張，員警二話不說立即協助推至路邊安全處，幫忙檢查車況，判斷為該車水箱異常導致引擎溫度過高而無法發動。

警方一邊向曾姓駕駛人解釋，並向一旁熱心民眾取一盆水迨溫度稍退後加至水箱內，車體引擎降溫後，讓曾姓駕駛人得以先應急前往附近保養廠維修。曾姓駕駛人表示若不是警察及時出現他真的不知該如何是好，對於警員的大力幫忙感激萬分。

大墩派出所長葉信良呼籲社會大眾，如車輛在半路中拋錨，應先在車輛後方適當距離處放置警告標誌或開啟警示燈，再向警方或附近修車廠尋求協助，以避免發生交通事故，並維護自身及其他用路人的安全。

(中時 )