人民幣中間價、在岸價彈升逾百個基點 10:172020/06/02 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價2日報7.1167元，較上日中間價7.1315元上漲148個基點，漲幅0.2％。人民幣兌美元在岸價受此激勵，開盤後亦同步翻漲，截至上午10點，在岸價報7.1205元，較上日收盤價7.1340元上漲135個基點，漲幅達0.19％。 離岸價則暫報7.1296元，上揚31個基點，漲幅0.04％。 (工商 ) #上揚 #基點 #在岸價 #元上漲 #漲幅 也許您會感興趣 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》大陸反制 暫停美國農產品進口 - 財經 友訊市場派大獲全勝 新董座卻吃閉門羹 - 財經要聞 - 工商時報 如果英國不用華為 它會付出什麼代價 - 財經 比5奈米狂！台積電大客戶討武器 有望甩開英特爾 - 財經 華為禁令打亂先進製程計畫？ 台積電回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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