人民幣兌美元中間價2日報7.1167元，較上日中間價7.1315元上漲148個基點，漲幅0.2％。人民幣兌美元在岸價受此激勵，開盤後亦同步翻漲，截至上午10點，在岸價報7.1205元，較上日收盤價7.1340元上漲135個基點，漲幅達0.19％。

離岸價則暫報7.1296元，上揚31個基點，漲幅0.04％。

(工商 )