耗時兩年，台灣第一本以犀牛為主角，描述瀕危動物冒險故事的雙語繪本《犀牛五花：我的犀牛角呢？》，已於2020年國際生物多樣性日誕生，並將趕在暑假來臨前正式出版，除了首刷1,000本繪本將贈閱偏遠地區校園，更將號召所有企業夥伴一同共襄盛舉認購6,000本繪本，達成讓偏鄉小學「班班有書讀」目標，並將舉辦巡迴台灣的繪本說書會，藉由共讀力量深耕保育種子。

莊福文教基金會長期投入犀牛繁育及保育工作，2020年在六福村園區內迎來第24隻犀牛生力軍，成果傲視全亞洲，吸引世界各國動物專家爭相來台取經，了解台灣犀牛的「好孕」秘訣；並致力推廣動物保育教育，自2016年起，前進偏遠地區小學進行環境教育課程，並於2018年時啟動環境教育探索計畫，催生瀕危動物保育繪本，以園區內高人氣動物明星、2019年7月7日七夕以愛為名出生的小犀牛珠五花為主角，跟著森林夥伴熊鷹，以及淺山嬌客台灣石虎，展開精彩的「尋角」旅程，期盼能以閱讀拉近人與動物間的距離，將保育種子向下紮根。

《犀牛五花：我的犀牛角呢？》的問世，主要是希望除了基金會不停歇的進行「到校推廣」環境教育服務外，有了瀕危動物保育繪本為基礎，每一個學校班級和親子家庭，都能藉由共讀的力量發揮綜效，讓保育的理念可以遍地開花。因此，莊福文教基金會首刷繪本，即與六福旅遊集團聯名捐出1,000本繪本給教育部認定頒布的偏遠地區小學校，贈閱每一個學校至少都有一本繪本，進而再發起繪本認購計畫，號召企業夥伴加入贊助行列，一般民眾也可以參與「書入偏鄉1+1」活動，除了買一本繪本自己讀，再買一本捐偏鄉，目標達成贈閱7,000本，讓所有偏遠地區學校「班班有書讀」，將於9月開學後送至台灣每一個偏遠校園角落。所有購書和贊助收入扣除成本後，也將作為舉辦繪本巡迴說書會與環境教育推廣經費。即日起至6月底啟動早鳥預購，每本繪本只要350元，再加贈早鳥限量的五花彩繪明信片一組。

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