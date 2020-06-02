俄羅斯克林姆林宮發言人透露，川普周一（1日）曾致電並邀請普丁參與七大工業國組織（G7）會議。

七大工業國家包含加拿大、法國、德國、義大利、日本和英國，1997年納入俄羅斯成為第八個會員國，但2014年時因俄國入侵烏克蘭的克里米亞，俄羅斯自此被排除在G7之外。

川普日前向媒體表示，他認為目前的G7組合已「過時」，無法完整反映當前的國際情勢，因此擬將G7擴大為G11，邀請俄羅斯、澳洲、南韓及印度參與會談。

川普原先計畫於六月底在華府舉辦G7峰會，然而5月29日德國總理梅克爾以考量整體疫情為由拒絕出席，川普便於隔日表示會考慮將G7會議延後到九月召開。

俄羅斯周一表示，川普向普丁提出了參與會晤的邀請，但並沒有談到更多細節，克林姆林宮也未透露普丁是否會接受邀約。

白宮證實川普曾致電普丁，並表示兩人討論了對抗疫情和全球經濟重啟等話題。

針對此事，加拿大總理杜魯多則認為，俄羅斯持續性的違反且不尊重國際規則，他於周一重申不會認同美國將俄羅斯納入G7會議一事。

克林姆林宮也透露，普丁對於美國捐贈呼吸機一事再次向川普表示感謝，也恭喜SpaceX成功送人上太空。過去近十年來，美國必須依賴俄羅斯的太空艙才能將人送上航空站，SpaceX此次成功發射火箭意味著俄羅斯長年壟斷太空旅行的狀況將告終，普丁因此也在電話中向川普表示期望將來能在太空產業合作並建立軍事上的互信關係。

(工商 )