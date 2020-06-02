中國兩會甫於近期落幕，針對半導體產業發展，陸官方初步定調將以大基金投入RISC-V供應鏈，將藉此迅速帶動RISC-V生態系發展，提高半導體自製率。法人指出，RISC-V矽智財（IP）晶心科目前已經攻入中國大陸市場，隨著中國大基金挹注進入產業鏈，晶心科後續接單將持續成長。

中國大陸延宕多時的兩會終於在5月下旬召開，會中針對半導體產業將可望以大基金投入RISC-V產業，加速半導體自製率，陸媒報導指出，中國全國工商聯副主席李家杰提議以大基金推進RISC-V產業發展，同時透過產學合作加速生態系發展及高階人才培育。

據了解，由於中國兩會在政府政策制定及國家未來發展策略具有重大影響力，因此會中透露出的政策方向皆相當受到市場矚目。法人指出，以本次RISC-V在會議中被提及，未來將可望獲得國家資金挹注，帶動中國半導體產業大力投入相關市場發展。

晶心科目前在中國大陸已經有成立上海及武漢等兩大營運據點，且2019年在中國客戶的授權合約數量上成功獲得年成長雙位數表現，打進物聯網及智慧手機等供應鏈。法人看好，在中國將可望以大基金挹注RISC-V產業效益，加上中國積極去美化趨勢下，晶心科未來將可望搶下中國大陸客戶更多RISC-V授權合約，推動業績發展。

(工商 )