國內疫情趨緩，生活邁入新常態(New normal)，為鼓勵民眾用正能量迎接新生活，全台第一個24小時提供外送服務餐廳「麥當勞歡樂送」宣布，啟動「振心經濟」行銷活動，消費者自6/3日起至6/30日凡於歡樂送APP或網路訂餐，單筆消費滿250元即免費獲贈限量滿額禮「暖心文具系列-磁鐵書籤」，一組二入，只送不賣，滿額即隨餐附贈，希望讓消費者享用美味同時傳遞暖心正能量。

台灣麥當勞此次共推出兩款兼具美感與實用性的磁鐵書籤組，承襲麥當勞經典紅、黃色主調，趣味呈現大麥克漢堡麵包上的芝麻粒，將顧客熟悉的金黃薯條、品牌包裝元素融入其中，無論是閱讀的感動或工作的重點紀錄，都可透過「暖心文具系列-磁鐵書籤」為日常生活增添亮點，只送不賣的獨家款式，預計將掀起一波麥當勞鐵粉或文具控的搶購風潮。

好康優惠再加碼，活動期間，凡於「麥當勞歡樂送」訂餐時，輸入指定優惠碼「HONEY」，即可享蜂蜜紅茶(冰)或蜂蜜黑咖啡(冰)「買一送一」優惠，以超值價格購入清爽且消暑的沁涼飲品。

(工商 )