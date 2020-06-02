為延續2019年麻吉蛋粽熱銷戰果，85度C今再推出蛋粽並將口味全面升級，推出時下最夯的黑糖珍奶、焦糖鮮奶、花生鮮奶和紅豆鮮奶共四種選擇，今（6/2）日起全台上市，6/25日前買整盒蛋粽（八入）特價日320元，口味任選。

85度C麻吉蛋粽的發想來自於端午節中午立蛋習俗，特意找來褐色蛋殼，把整顆鮮奶麻糬包進裡面，放入雞蛋紙盒乍看就像一盒有機蛋，端午送禮好看大方又新奇，撥開蛋殼就看到跟水煮蛋一樣白白的麻吉蛋粽，麻糬吃完後，剩下的褐蛋殼是PP材質，清洗後可以留下來在端午節跟小朋友玩立蛋或是彩繪後當成裝飾品，不只好吃又好玩。

85度C今年端午節推出四款麻吉蛋粽，有黑糖珍奶、焦糖鮮奶、花生鮮奶和紅豆鮮奶口味，由外而內，第一層外皮是白泡泡幼咪咪的Q彈麻糬，第二層有香濃彈牙的黑糖珍Q和奶茶風味內餡，吃得到如同珍珠般一顆一顆的口感，珍奶控們絕對不要錯過這顆黑糖珍奶蛋粽，另外還有首次推出的焦糖風味內餡，或有濃濃花生香內餡，以及吃得到顆粒口感的紅豆餡，四種不同風味再與中心第三層鮮奶油完美結合，標榜甜而不膩，又不黏牙的好滋味，冰冰涼涼最適合在炎炎夏日享用。

(工商 )