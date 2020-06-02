面臨全美近年來最嚴重的全國示威，美國總統川普雖然在白宮演說中強調他支持和平示威者，不過據《紐約時報》透露，他1日與地方州政府的電話會議時曾嗆部分抗議群眾是「恐怖分子」，並稱許多州政府的反應不夠強硬，根本就是蠢蛋，要他們硬起來，稱「對人扔磚如同對人開槍，你們必須嚴懲他們」。

川普在一場與地方州長的電話會議上不僅嗆部分示威者是「恐怖分子」，許多州政府的反應也不夠強硬，根本就是蠢蛋，要他們硬起來。

《紐約時報》根據取得川普與州政府會議聲音檔並指出，川普在會議上要求地方州政府必須掌控大局，如果他們不能下定決心採取強硬手段，「會被示威者騎在臉上，你們會當成一群軟腳蝦」，對提點州長們不必太小心，「如果有人對你扔磚，就和對你開槍沒兩樣；你們必須嚴懲他們」，並指責沒動用國民兵的州長們，「你們正讓自己看起來像蠢蛋」。

報導指出，至今示威已全美遍地烽火，已有超過百座城市出現示威，而川普在過去幾日以來只躲在白宮地下碉堡內，藉著推特表達意見。不過報導稱這次與地方州長的會議顯示，在這場國家危機上，川普根本沒有想要和解，不僅稱明尼蘇達州引發的全美抗議已讓當地成為全球笑柄，並私下向州長們施壓，要求他們動武。

不過對於川普說法卻遭到不少地方州長反彈。明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）表示，「這裡並沒有人笑得出來，我們仍在痛楚中，我們正在哭泣」，並向川普強調「擺出動武姿態不論在軍事上或社會穩定上都無法持久，畢竟者與我們生活完全相反」。

另外，川普也在會議上稱州政府們「為何不逮捕」那些藉機洗劫的示威群眾，曾在周末出現民眾搶劫的伊利諾州的州長普利茨克（J.B. Pritzker）表示，「我們已呼籲民眾冷靜，但來自白宮的言詞卻讓局勢變得更糟」。

報導也指出，川普在沒有提出證據的情況下，指控明尼阿波利斯-聖保羅都會區的抗議者遭驅散後，轉移至其他地區製造混亂，「他們正在找弱點，或許它們正在找較小型的城市下手，地方州長必須逮捕他們」，「這是是恐怖份子、這是恐怖分子，他們正找尋在我們國家做壞事的機會」。

(中時電子報)