20200528中天新聞 振興券「1千換3千」民無感 懷念消費券3600直接發

行政院推出的「花1000元換3000元」振興券，即將在7月15日上路，但是怎麼領、怎麼花、去哪花？民眾依舊「霧沙沙」，尤其聽到要自己先從口袋掏出1000元才能領，更是引爆怒火，有網友直接點出關鍵：有些人根本沒1000啊！

新冠肺炎疫情衝擊經濟，行政院為振興經濟，推出「振興券」。問題是想拿價值3000元的「振興券」，民眾得自己先拿1000元來換，引發爭議。有網友在臉書社團【爆廢公社公開版】發文：「7/15要發消費卷了，1000換3000的作法真的很OOXX，有些人根本沒1000啊，叫他們看得到吃不到？什麼G方案？」，引爆贊成、反對兩派吵翻天。

力挺振興券的網友表示：「中低收入直接發放，版主有在follow新聞嗎」、「有些人可能領了3000會拿去繳東繳西 沒促進消費啊」、「這是振興方案，是要你花錢，一堆低能兒紓困跟振興搞不清楚」。

不過更多網友批評：「政府那些學者博士碩士,沒下過鄉根本不知人民需求,議員是聽民意的,政府不聽嗎?」、「妳敢質疑當今政府，妳強妳準備被砲轟」、「政府為何不直接發$3000消費卷就好一定會去消費因為不能折現金啊！罷韓都花那麼多錢印紙張了，不差消費卷吧！」、「拿你的稅金做券再讓你用你的錢買你稅金做的東西，沒那麼難明白」。

(中時電子報)