台電指夏季用電若成長超乎預期或有大型機組事故發生，不排除讓停機近半年的2、3號機回歸啟動。（台中市府提供／盧金足台中市傳真）

中央才說「今年沒有缺電危機」，但卻要強硬啟用中火第2號及第3號機組，引發地方反彈；台中市長盧秀燕2日在市政會議表示，深表震驚和遺憾，中火長期以來汙中部地區的空氣，讓中部人用肺發電，「拜託台電跟中火饒過中部人饒過台中人，給我們好空氣！」

台電剛在5月22日召開股東常會時表示，到明年夏天都供電無虞，台灣近期也不缺電，目前毫無理由重啟中火第2號及第3號機組，但台電卻又以大修與停機維護的機組，已經按照計畫陸續歸隊因應用電尖峰。

台中電廠以因應地方民意代表及在地鄉親的訴求，今天上午10點在龍井區麗水里福順宮餐廳前籃球場舉行說明會，國民黨團昨天站到第一線抨擊「中火排空汙，民眾不背書」。

盧秀燕上午在市政會議表示，對中火如違法啟動第2號及第3號機組，獲悉對於這樣的消息，我們深表震驚和遺憾，中火長期以來汙染中部地區的空氣，讓中部人用肺發電。

她強調，好不容易。去年台中市才根據已經實施4、5年的《台中市生煤自治管制條例》，關掉2號與3號機組，讓中火達到減煤，以關掉機組以及減煤的措施的確展現成果。

盧秀燕說，大家可以看到，今年4月份因為中火減煤，台中的空品不良不良日大為減少、連遴近的南投縣空品不良、天數也大為降低，「我們非常珍惜這樣的一個成果」。

但今年在五月台電的股東會上，台電董事長才一再的保證「今年夏天備轉容量可望綠到底，今年一整年用電沒有問題」，盧秀燕指出，當空品改良有成之際，台電也認為，他們的備載容量可以綠到底沒有問題的時候，這時候台電卻要強硬的重啟中火的2號3號機組。

「我們不明白為什麼，只能拜託台電跟中火饒過中部人、饒過台中人，給我們好空氣！」 盧秀燕為了台中空氣品質力抗中火，中火如違法強行開啟，台中市府也提出因應措施。

針對台電指夏季用電若成長超乎預期或有大型機組事故發生，不排除讓停機近半年的2、3號機回歸一事，環保局表示，中火第2號及第3號機組的操作許可證已廢止，在重新取得許可證前，依法不得啟動運轉。

環保局強調，台電在5月22日召開股東常會時表示，到明年夏天都供電無虞，台灣近期也不缺電，目前毫無理由重啟中火第2號及第3號機組。如中火違法啟動第2號及第3號機組，市府將依法命其停工，若中火仍違法運作，則依《空汙法》函送偵辦，要求台電遵守法律規定。

(中時 )