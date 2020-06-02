台股與南韓上周再雙雙進入第四周資金流出，台股上周遭外資賣超3.3億美元、南韓流出4.7億美元。統計整個五月，外資流出新興亞股金額為74.1億美元。MSCI季度調整將於29日盤後生效，台股在此次MSCI季度調整再遭調降權重，使得外資調節水位。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，短線上，MSCI賣壓應已告一段落，而香港國安法尚未確定實施時點，多頭信心可望延續，靜待解封後的經濟重啟。

今早新台幣匯價破久攻不下的29.9元關卡，開盤半小時，升值7.3分，匯價來到29.879元。外資匯入有影！

針對疫情部份，周俊宏表示，目前新增病例主要以美國、巴西、俄羅斯、印度等較多，不過中、韓也有爆發第二波的傾向，接下來將持續觀察各國解封情形。若真正解封，經濟方有望重返復甦軌道。不過，受到疫情影響WFH(在家工作)的趨勢持續鮮明，PC、伺服器、主機板等相關需求成長空間樂觀。

除防疫相關類股外，後疫情時代中美博弈也可能成重要議題。周俊宏表示，根據美國商務部新規定，各國採用美國科技、賣給華為的半導體產品，一律須取得美國政府許可，這遠比過去的「美國技術含量15%」以上才受限，更為嚴苛，使得相關替代供應鏈表現可期。

本月美國聯準會將舉行FOMC會議，根據FED WATCH預期，本次利率將維持不變。且美國聯準會(Fed)第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯(John Williams)上周受訪時表示，美國經濟可能在5月或6月觸底，下半年很有可能出現強勁復甦，同時認真考慮對公債設定特定殖利率目標，以確保借貸成本維持在谷底。周俊宏表示，在資金相對寬鬆的環境下，台股區間震盪格局不變，此時選股將重於選市，建議投資人鎖定長期趨勢布局。

(時報資訊)