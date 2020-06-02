美系外資預料NOR Flash第三季將跌價，降評旺宏(2337)、華邦電(2344)並下修目標價，整體外資也對此兩檔持續減碼，周一外資賣超旺宏7556張，賣超華邦電5999張，但此兩檔今早股價均開低走高，盤中翻紅，股價低檔有撐。

記憶體製造廠旺宏上季法說會看好NOR Flash第二季價格調漲以及後市，但美系外資唱反調，預期NOR Flash第三季價格將季減個位數百分比，以及存在華為5G基地台庫存過高風險，將記憶體製造廠旺宏、華邦電降評至減碼。

美系外資發布最新報告指出，旺宏先前表示今年下半年有機會調漲NOR Flash價格，主要受惠在於華為5G基地台建置需求強勁，不過，一旦大客戶華為停止拉貨，可能造成旺宏高密度NOR Flash產品價格下滑，將旺宏投資評等從「中立」調降至「減碼」，目標價從32元降到26.5元。

另外，外資研判NOR Flash價格第三季進入下行循環，影響旺宏、華邦電獲利能力，將投資評等均降為「劣於大盤」，推測合理股價分別為26.5與11.5元。

旺宏第一季成為疫情受惠股，目前產能滿載，第二季營運表現將符合預期，將與第一季持穩在高檔。

第一季遊戲熱賣，加上電腦、伺服器、資料中心與5G需求強勁，旺宏營運表現淡季不淡，營收94.15億元，季減2%，年增56%，為歷年同期新高。稅後淨利12.22億元，季增63%，年增7.38倍，每股純益0.67元。

展望下半年，旺宏日前指出，在工業控制、安全監控與車載等應用需求帶動，下半年3D單層式儲存型快閃記憶體(SLC NAND Flash)出貨可望放量。此外，5G發展趨勢不變，將有助高密度編碼型快閃記憶體(NOR Flash)產品發展。

(時報資訊)