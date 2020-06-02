封測廠南茂（8150）受惠記憶體需求強勁，2020年首季營運淡季逆強，第二季營運估持穩高檔，近期股價於30～23元區間盤整。今（2）日在買盤敲進下開高飆漲9.8％至35.3元，創去年底以來半年高點，距離漲停僅差1檔。

南茂隨後漲勢雖見收斂，但早盤仍維持逾6％漲幅，領漲封測族群，截至9點50分成交量已突破2.67萬張，亦為去年11月中以來逾半年大量。三大法人上周調節賣超4537張，本周亦轉戰多方、反手買超2572張。

南茂2020年4月自結合併營收18.54億元，雖月減5.72％、仍年增18.9％，累計1～4月合併營收74.41億元，年增23.58％，均改寫同期新高。首季稅後淨利7.12億元，季增34.48％、年增近2.68倍，每股盈餘（EPS）0.98元，雙創近3年同期高點。

南茂董事長鄭世杰法說時表示，首季營運受惠面板驅動IC及記憶體客戶訂單需求暢旺，帶動平均稼動率達79％。第二季雖受疫情影響，但預期記憶體需求持穩、驅動IC則轉弱，預期營收將較首季持平或下滑個位數百分比，平均稼動率估落於76～79％間。

展望下半年，鄭世杰表示，記憶體以DRAM和NOR Flash動能較強，NAND Flash需視手機需求而定。驅動IC方面，應用於手機的小尺寸面板仍較辛苦，但中尺寸面板需求穩定，而OLED及觸控面板感測晶片（TDDI）需求將持續增加，有助營運接單成長。

歐系外資認為，南茂首季毛利率優於預期、第二季展望符合預期，預估第二季營收估季減4％，但毛利率將維持20％水準，看好記憶體需求動能可望持續至下半年，維持穩定毛利率水準，將南茂今明年每股盈餘預期調升2～5％，維持優於大盤評等、目標價41元不變。

(時報資訊)