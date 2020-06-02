解封過後，湖北、四川、江蘇等多地鬆綁地攤經濟。有學者認為，地攤經濟吸納了龐大的就業人口，為市民提供了靈活多樣的服務，承擔著「社會潤滑劑的功能」，有助於社會從疫情中復甦。而疫後武漢的地攤市集不僅在環境方面有所改善，某些城市的管理方式也比先前更人性化，不強制收攤，要從民間消費衝經濟的意圖不言可喻。

目前，受疫情影響最大的湖北省正在恢復消費活力，包括宜昌、大冶嘗試放開夜市地攤經濟。黃石下屬的縣級市大冶，是湖北最早明確地區放開地攤經濟的縣市，早在5月18日，大冶市就發布《關於開放臨時夜市場所促進市民消費的公告》，決定開放臨時夜市場，允許符合條件的個體工商戶或個人申請入駐設攤營業。

黃石市政府一位公務員表示，地攤經濟政策涉及到的不僅是方便百姓的問題，還涉及行政法的核心問題，即到底是先有生活，還是先有管理，到底是管理順應生活，還是生活要順應管理；目前黃石市城區還沒有完全放開地攤經營，有些局部形成的市場等比之前管理更人性化，不強制收攤。

另外，湖北宜昌5月31日也放開城區重點商圈的夜間出店經營。按照宜昌市發布的通知，自5月31日起至7月31日，每日18時至次日凌晨6時及節假日全天，城區夷陵廣場商圈、解放路商業步行街商圈等9處重點商圈准許出店經營；文件還提到，不得占用盲胞和消防通道，不得經營露天燒烤，原則上飲食和百貨應分類設置經營區；文件還附了一份夜間可出店經營的表格，詳列了商圈、路段和開放時間表。

宜昌市發改委工作人員表示，宜昌夜市管理也在升級，作為湖北最具代表性的旅遊地級市，近年宜昌在城市夜經濟運營方面做了不少工作；現在，夜市的攤位、推車有些統一了樣式，夜市的招牌、衛生狀況和人員服裝比早年的散亂情況也有了明顯改善。

武漢大學社會學系研究員、博士生導師呂德文指出，攤販經濟歷來是城市非正規經濟的重要組成部分，也是城市煙火味的重要標誌，是關乎城市治理體系和治理能力現代化的大事；攤販經濟吸納了龐大的就業人口，為市民提供了靈活而多樣化的服務，承擔著某種「社會潤滑劑」的功能，它符合低收入群體和普通百姓的就業需求，也為後疫情時期的社會帶來更大的「彈性」。

但他也提醒，疫情之後，一方面要讓攤販經濟有序發展，賦予其合理的存在空間，也要「真刀實槍」地做好長期規制，別「一禁了之」剛走，「放任不管」又來。

(旺報 )