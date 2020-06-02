行政院長蘇貞昌宣布，振興券定名為「三倍券」，因為1千元現金可換3千振興券，並採「三好一最」原則，好領、好用、好刺激、最溫暖。網友聽完蘇貞昌的發言，也被刺激了，直言「改名詞有什麼意義嗎」、「笑死，有夠智障」！

蘇貞昌今（2）日宣布振興券相關政策，民眾需以1000元現金換3000元振興券，可事先透過郵局等管道取得實體及電子券，自暑假開始消費到年底，實體券包括500元券4張、200元券5張，預算規模近5000億元。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

對於振興券改名三倍券，批踢踢網友也被刺激了！紛紛酸性大發表示，「五倍的鑽石」、「十倍的快感」、「817高潮三倍」、「改名有差，更有效的感覺了」、「親愛的，我把錢變『大』了，改『變大券』啦」、「超好笑的，取這個還以為是什麼銀行產品」、「不敢批評政府了，綠共好可怕」、「笑死，有夠智障」、「真是白癡」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)