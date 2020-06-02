路透引述美國農產品交易商稱，中國國營企業1日最少購買3艘散裝船數量、或逾18萬噸的美國大豆。有交易商稱，交易量最多可能達到5艘散裝船數量，即逾30萬噸。

交易商稱，這批美國大豆將於10月或11月，在美國太平洋西北口岸啟程赴運至中國。屆時將是美國大豆出口旺季，價格通常是全球最便宜的。

稍早前有外媒指出，由於中美緊張關係升級，中國政府已指示國有農產品商貿公司中糧和中儲糧，暫停包括大豆在內的部分美國農產品進口。消息一度引起美股期指和離岸人民幣匯價大跌。

報導稱，目前還不清楚為何在中國政府向國有企業發出暫緩進口美國農產品後，又傳出仍在購買大豆，但美國貿易商表示，中國進口商10月和11月的大部分大豆需求仍未能滿足。也有美國貿易商認為，或許中方此舉是希望壓低大豆價格，因為目前情況很不明朗。

與最近國有企業一次就購買總計100萬噸或更多的大豆相比，週一的大豆採購規模較小。

另有消息人士稱，如果美國針對香港問題採取進一步行動，中國準備暫停進口更多美國農產品。

(工商 )