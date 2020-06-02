1名女網友在爆怨公社表示，男友不會開車也不願考駕照，上下班出遊都由她負責。男友凡事需詢問過媽媽才能決定，最令人傻眼的是生日送禮時，竟然是順手將5瓶300元的香水分送1瓶給自己。女網友曾提出向男友分手的要求，無奈於男友不答應而持續此段感情。

1名女網友在爆怨公社分享，自己是男友的工具人，透露媽寶男友的想法吝嗇，令自己跌破眼鏡。(爆料公社截圖)

女生與媽寶交往會有多累? 1名女網友在爆怨公社指出，自己與其他女生不一樣是，別人是男生載女生上下班，自己則反串呈現。雖然現今世代倡導男女平等，然而媽寶的吝嗇想法，令此名女網友跌破眼鏡。

據了解，女網友曾經向男友要求去考汽車駕照，沒想到男友卻回答說:「又沒差，老婆會就好」，而後演變成女載男上下班，甚至連出遊都是閨密與自己輪流開車。女網友雖內心認為男友沒車、沒房，至少車也應該要會開的想法，卻因為實在太愛男友，思考一番後仍作罷。日常開銷方面，也令此名女網友感到無言，某次女網友竟然從男友口中聽到: 「我媽說這個月剩三千塊可以花」，她還透露男友生日時，自己都從平常的省吃節用存款挪用，並購買LV皮包給男友，他竟回送生日禮物時說:「因為買了5罐，所以順便送妳1罐」，而且香水還是5瓶共要價300元的折價品。女網友感嘆自己也曾經與男友提出分手，然而遭到男友婉拒，進而持續交往下去，但不知道能否繼續支撐兩人的感情發展。

網友紛紛留言為女網友打抱不平，「第一次聽到分手還要男方同意才能分...我長見識了，世界之大無奇不有啊~」，「能當司機又出手大方的女友，他當然不可能放手，問問妳自己，這男人可以當妳一輩子的依靠嗎？」，「妳要分手他不要…其實就是妳不想」，「妳找的是男友還是兒子呀？」。也有網友認為女網友的觀點並不完全正確，「如果妳和男友的性別轉換，一切好像就非常合理，呵呵」。

(中時電子報)