北京大學國際關係學院教授、清華大學國際戰略與安全研究中心學術委員王緝思2日在陸媒《環球時報》撰文指出，2014年前後，大陸官方多次指出：戰略互信、經貿合作、人文交流，是支撐陸美關係大廈的三大支柱，缺一不可。陸美關係越困難，越需要確立底線思維。據此，處理今天的陸美關係，應當堅守三條底線：第一條是，必須通過和平的方式去處理，不能訴諸戰爭。第二條是，保持一定規模的經貿合作，維護金融穩定。第三條是，堅決維護陸美人文交流和社會交往。

王緝思表示，處理今天陸美關係應當堅守的三條底線是：

第一條底線，是無論兩國分歧有多麼嚴重，都必須通過和平的方式去處理，不能訴諸戰爭。

陸美建立真正的戰略互信，在現階段是奢望，但最起碼應當使對方相信，己方絕不想主動挑起戰爭。這裡說的戰爭，既包括核戰爭、常規戰爭，也包括網路戰、太空戰等非常規戰爭。

2017年8月，雙方軍隊指揮系統簽署文件，對兩軍之間的危機管控發揮著重要作用。為了避免戰爭，美國必須恪守自己承諾的一個中國原則，不能支持台獨。兩國應當共同努力實現南海非軍事化，維護朝鮮半島的和平穩定。

文章指，第二條底線，是保持一定規模的經貿合作，維護金融穩定。

今年1月15日達成的陸美第一階段經貿協定還在執行中。雙方在協定中達成的原則共識，應當會保持下去。就拿大豆來說，大陸市場的缺口很大，80％以上的大豆需要進口。如果美國豆農願意賣，價格合理，大陸有什麼理由不按照協定大批購買呢？

美國少數政客想讓美國公司從大陸撤資，降低雙邊貿易幅度，大陸應該反其道而行之。近年來大陸出台了很多擴大經濟開放、鼓勵外資來陸的舉措，是對美國少數人倒行逆施的打擊而非妥協。

在高技術領域，美國政府全力打擊華為公司等大陸企業。然而，華為堅持同美國主流媒體、企業、政府部門、法律部門的多管道溝通，用法律手段處理糾紛。堅守同美國企業掛鉤的原則，努力在全球產業鏈中占有更大一席之地，華為等大陸企業一定能挺立不倒。

文章強調，第三條底線，是堅決維護陸美人文交流和社會交往。

美國政府以國家安全為由，正在考慮禁止或限制大陸公民在美國學習，這是短視的行為，同美國的國際教育傳統和外交政策大相徑庭。一直獻身於陸美人文教育交流事業、首位華裔美國駐外大使張之香認為，人文交流現在是「中美關係中最後一個支柱」，絕不能再被拆除。

寄希望於陸美兩大國合作的人，既包括嚮往到對方國家學習交流的「90後」和「00後」，也包括上百萬出生於大陸、正在美國創業的中年人，還包括兩國和世界上無數能從陸美合作中獲益的人群。今年97歲高齡、為開拓陸美關係做出巨大貢獻的季辛吉和兩國許多資深外交家及社會菁英，仍然在為穩定雙邊關係而努力。

(中時 )