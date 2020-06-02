趕在蘋果(Apple)全球開發者大會(WWDC)之前，以色列網站《The Verifier》分享了 iOS 14 預期支援的機種，內容跟先前法國網站《iPhonesoft》預測的結果一致，也就是 iOS 14 支援機種跟 iOS 13 完全一致，對於持有舊款 iPhone 的消費者來說，可說是大好消息。

或許是因為「電池門」(因為電池性能下滑，蘋果透過作業系統限制手機效能的事件)一事，蘋果在 2018 年推出 iOS 12 之際，為了彌補用戶，全數支援了所有可執行 iOS 11 的機種。不過在推出 iOS 13 之際，排除了四款舊機。而在今年，相關消息則是指出，iOS 14 的支援款式很有可能與 iOS 13 一樣，再度重演 2018 年的景況。

以色列網站《The Verifier》依照「來自系統開發過程的可信來源」指出，iOS 14 可以支援當前所有支援 iOS 13 的機種，包含 iPhone SE(第一代)、iPhone SE 第二代、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max，以及第七代 iPod touch。

蘋果官網公布的 iOS 13 支援機種。(摘自蘋果官網)

該網站指出，若無意外，iOS 14 將是第一代 iPhone SE、iPhone 6s 以及 iPhone 6s Plus 可升級的最後一個版本。也就是說，iOS 15 升級清單中，上述三款機種很可能就沒份了。這項推論很合理，因為蘋果大多會在設備上市，提供 4~5 年軟體更新的支援。

《The Verifier》並沒有預測 iPadOS 14 會支援的機種是否與 iPadOS(13)有所出入。而先前法國網站《iPhonesoft》則是推測 iPad mini 4 (搭載 A8 處理器)以及 第2代iPad Air (搭載 A8X 處理器)的這兩款原本可支援 iPadOS 的裝置，無法升級到 iPadOS 14。

蘋果官網公布的 iPadOS(13)支援機種。(摘自蘋果官網)

蘋果方面已確認將會在美國時間 6 月 22 日舉辦 WWDC20。由於新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，今年度將僅以線上形式舉辦。除了 iOS 14、iPadOS 14 之外，預期也將公布 Mac、Apple TV、Apple Watch 的最新系統，也就是 macOS 10.16、tvOS 14 以及 watchOS 7。屆時新版系統可支援的機種清單也都將正式底定，果粉們肯定十分期待。

(科技)