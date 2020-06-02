行政院長蘇貞昌今日宣布振興「三倍券」，民眾用1,000元換3,000元三倍券去消費。蘇貞昌強調：「1,000元變3,000元，這麼好賺的事情，不是天天有，可以馬上用，可以慢慢用，年底前要用，叫做三倍券。」

蘇貞昌重申，振興「三倍券」以「好領、好用、好刺激」為目標。好領，是全國同胞都能領，剛出生到老人家，以及有居留權的配偶15萬人。

好用是什麼都可以買，但是不能買股票、禮券。蘇貞昌指出，禮券是無限期使用，買禮券就破解了，政府沒那麼傻。

好刺激是，三倍券還沒推出，業者就已經加碼。另外，蘇貞昌也要求達到好溫暖的目標，弱勢族群直接在帳戶補助1,000元，拿這筆錢去兌換三倍券。

蘇貞昌也表示，自7月15日開始使用，攤商、小商家，收到三倍券後一個禮拜，就可以去銀行換現，到明年三月。不急著換現金，還可以拿去買原料，隨你。

蘇貞昌認為，政府要振興經濟，防疫要全世界誇讚，振興券三倍券來了，台灣加油，化危機為轉機，走出疫情，成為亂世中的福地。

(工商 )