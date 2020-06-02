This guy broke JR Smith’s windows and JR let him have it pic.twitter.com/0Ap46Zz9ao — NBA Central (@TheNBACentral) May 31, 2020

「神經刀」JR史密斯(J.R. Smith)在全美震盪的時候逆風而行，痛扁了一個為非裔受害者佛洛伊德(George Floyd)而上街的抗議人士。其實史密斯只是因為看到自己愛車被砸才發火，跟他的政治理念無關，他總不可能反對黑人民權吧？

史密斯事後在Pat McAfee Show說：「我當時很生氣，理智斷線，現在我對自己很失望。我34歲了，家裡有4個女兒，無論對錯，我不希望那個畫面留在她們腦中，讓她們看到老爸會做出那種事。痛扁那傢伙是一個愚蠢的錯誤。」

雖然那人可能是為黑人民權而上街砸車，但他不巧是白人，史密斯罵他「天殺的白小子」，他解釋那並非仇恨犯罪，「誰叫那個白小子要在住宅區亂來。」說起來史密斯也是群眾運動引發的暴動受害者。

史密斯的行為引起美國網友熱議，支持他的人居然也不少，畢竟侵入住宅區打砸搶燒無異於暴徒，而且還出現有人跨州暴動的現象。大家支持和平的抗爭，擔心這些脫序的暴亂帶給外界負面觀感。

(中時電子報)