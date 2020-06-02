「神經刀」JR史密斯(J.R. Smith)在全美震盪的時候逆風而行，痛扁了一個為非裔受害者佛洛伊德(George Floyd)而上街的抗議人士。其實史密斯只是因為看到自己愛車被砸才發火，跟他的政治理念無關，他總不可能反對黑人民權吧？
史密斯事後在Pat McAfee Show說：「我當時很生氣，理智斷線，現在我對自己很失望。我34歲了，家裡有4個女兒，無論對錯，我不希望那個畫面留在她們腦中，讓她們看到老爸會做出那種事。痛扁那傢伙是一個愚蠢的錯誤。」
雖然那人可能是為黑人民權而上街砸車，但他不巧是白人，史密斯罵他「天殺的白小子」，他解釋那並非仇恨犯罪，「誰叫那個白小子要在住宅區亂來。」說起來史密斯也是群眾運動引發的暴動受害者。
史密斯的行為引起美國網友熱議，支持他的人居然也不少，畢竟侵入住宅區打砸搶燒無異於暴徒，而且還出現有人跨州暴動的現象。大家支持和平的抗爭，擔心這些脫序的暴亂帶給外界負面觀感。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。