許多外食族為了方便會用麵包果腹，但選擇哪一種麵包才能吃得營養又不發胖？例如市面上常見的450大卡蔥花麵包和400大卡的奶酥麵包，哪個比較健康？營養師表示，其實9成的人都選錯了，因為油脂的成分與含量比總熱量還重要！

《食力FoodNEXT》報導，營養師劉怡里指出，幾乎有九成的人買東西前都不會看食品標示，尤其以30至45歲的男性上班族居多，少部分的也只會看一下營養標示上的熱量，劉怡里提醒，這樣恐怕會吃下高脂或高糖，更容易對於身體造成不好的影響。

劉怡里以熱量450大卡的蔥花麵包和熱量400大卡的奶酥麵包為例，很多人都會選總熱量較低的奶酥麵包，卻不知道奶酥麵包中，有250大卡來自於奶酥餡中的脂肪，這些可能是反式脂肪或是飽和脂肪酸，對身體造成的負擔恐怕遠大於熱量稍高但油脂含量低的麵包。

劉怡里建議，在買麵包時，除了比較熱量高低外，挑選油脂含量低的，會比只挑熱量低的好，挑選食品的基本原則，以選擇成分越少的越好，尤其要買給老人或小孩吃的，更要留意是否含有氫化油、氫化酥油等反式脂肪。

(中時電子報)