本土零確診邁入第八周，在疫情趨緩下民眾紛紛趁假日出遊透氣，台中市政府即將在六月底舉辦大安沙雕音樂季、濱海樂園露營區開放，可能引爆中台灣暑假檔期玩水熱潮！市議員楊典忠表示，台中西海岸唯二可以玩水踩浪的海邊就是高美濕地與大安濱海樂園，但是大安濱海樂園卻被102年市府遊憩活動的公告，只開放衝浪、沙灘戲水、風箏衝浪的水上活動，

觀光旅遊局長林筱淇說，環保局都持續有監測，是市府長期努力的目標，且長期都在執行監測！每一年都會針對水質進行檢測，且每一年都是合格的！希望讓大安濱海水質穩定合格，市府會持續要求！解禁將邀跨局處進行檢討及協商解決。

楊典忠詢問觀光旅遊局長林筱琪「究竟可不可以游泳」，市府好像要一邊告訴民眾「海水浴場很危險」，另一邊又要民眾「趕快來參加沙雕音樂季」，他要求市府儘速改善大安海水浴場水域環境，重新檢討102年大安海水浴場水域遊憩活動的禁限公告。

楊典忠說，每到夏天就要去海邊，台中縣市合併升格10年，除了高美濕地享譽國內外，大安沙雕音樂季逐漸成為台中夏天必遊景點，加上市府今年把露營區OT委外營運，今年夏天大安濱海樂園熱鬧可期，觀旅局長林筱琪說，大安沙雕音樂季預計6／27~7／12舉辦，露營區委託「向海那樣公司」營運，六月底開放試營運。

楊典忠認為，台中市政府自民國100年縣市合併升格，就一直認為大安海水浴場大腸桿菌超標是鄰近畜牧業廢水造成，但根據中市環保局監測，畜牧業者排水量每日43CMD，比北汕溪每日流量20萬噸差太多，所以畜牧業廢水並非北汕溪與大安海水浴場大腸桿菌的主要污染源。

根據107年環保局海域水體監測結果，107年夏秋季6~12月的水質評析介於優良到普通，他要求觀旅局提出十年來大安海水浴場水質改善成果，並檢討大安海水浴場解禁之條件與改善作法。

楊典忠說，一直舉辦活動不會改善大安海水問題，市府要面對問題、解決問題，希望在十年來所做的監測報告基礎上，找出污染源、改善水質、改善大安海水浴場環境，進而開放海水浴場。他說，大安海水浴場整體調查評估規劃中都有具體建議，改善環境條件只是其中之一，水域安全通報系統、遊客服務與管理、告示牌更新等都有提議，希望市府儘速改善大安海水浴場問題，進而帶動西海岸藍帶觀光發展。

(中時 )