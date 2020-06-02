台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)今天除息，早盤股價一度走高至580元，隨後賣壓出籠，股價由紅翻黑，未能順利填息。

富邦媒今天除息，每股配發8.5元，公司挾新冠肺炎疫情宅經濟崛起優勢，近期股價連番大漲，今天除息首日，早盤股價一度上漲3元，填息約35.29%，不過隨後賣壓出籠，盤中股價由紅翻黑。

宅經濟興起，帶動電商平台業績大躍進，富邦媒第1季合併營收151.1億元，年增28.7%，每股盈餘3.16元，年增11.6%，同步創下歷年同期新高，累計今年1至4月營收年增率達35.3%。

為強化備貨與物流的實力，富邦媒momo持續布建倉儲，截至今年第1季，momo主倉與衛星倉數已達23座，預計今年底將朝30座邁進，南倉也預計於下半年動土。

富邦媒表示，momo商品分倉策略的成效，已做到整體性的貨量南北分流，透過大數據提供之參考資料，商品入庫可直接配送至各地衛星倉，加上主倉與衛星倉間相互串連運作，充分提升物流效能。

(時報資訊)