台灣高鐵(2633)周一宣布6月30日起大幅增班，每周達到949班次，法人預期，台灣高鐵營收5月起營收年減幅度可望開始收斂，預計第3季單月營收就有機會由負轉正，疫情過後業務將可穩健擴張。

由於擔心爆發大規模新冠肺炎疫情，農曆年後國人減少旅遊、出差等大眾運輸工具搭乘，使得台灣高鐵2月營收後就呈現逐步滑落，承載率由1月的71％大幅下滑至4月的歷史新低34％，使得4月營收跌至20.34億元，年減近5成，前4月稅前獲利10.9億元，年減62.6％。

不過疫情逐步趨緩，台灣高鐵觀察5月搭乘率與承載率已逐漸恢復下，開始機動增班。先自5月25日起，於通勤時段每周增開4班次列車，續於6月1日再增開6班，以服務通勤旅客。

隨後自6月12日至6月23日於周五至周日增開33班，以滿足返鄉、出遊旅客需求，這次則在端午疏運後，6月30日起再增開78班，總計較原828班次共增加121班次，每周提供949班次列車旅運服務。

法人預期在增班及政府推出安心旅遊政策，且假日將取消無自由座限制，此外，邊境控管措施對營運僅有輕微影響，原本乘客中只有不到10％為外籍旅客，影響有限。

台灣高鐵營收將從4月歷史低點開始回升，由於單月營收超過27億元就可望獲利，預計6月單月獲利有機會翻正，看好第3季獲利年減幅有望縮小至個位數。

(時報資訊)