台積電、聯電將於下周二(9日)、下周三(10日)接棒舉行股東會並於10日前公布5月營收，尤其台積電9日之股東會將成為市場焦點。台積電(2330)、聯電(2303)今早股價開高，本周一外資對此兩檔均站在買方。

台積電ADR周一收51.03美元，上漲0.7美元或1.39%，折合台幣每股約305.69元。台積電周一收高至295.5元，外資買超9081張，今股價開高走高，盤中再漲到297.5元。

針對5奈米擴產與3奈米試產時程延後的傳言，台積電否認，表示一切依照進度進行，其中，5奈米進展並無延後情況，3奈米製程也將如期於2021年試產，於2022年下半年量產。

台積電預計6月9日召開股東常會，將受到高度關注，預料華為禁令與赴美國設廠議題將成為焦點。

台積電因5G的持續布建及高效能運算相關產品的推出支撐，第二季營收維持高檔，預估在101~104美元之間，比第一季的103.1美元季減2%至增加約0.9%，亦即有機會再創新高。

聯電對第二季營運展望亦穩健看待，營收可望再創新高。上周外資買超3萬5595張列為買超個股首位，外資持股比率上升至51.47%，上周股價穩步向上。本周一股價續揚至15.65元，外資買超13069張。

聯電將於6月10日舉行股東會。對下半年的展望也將受到關注。

聯電對第二季展望穩健，公司預期第二季晶圓出貨量季增約1~2%，以美元計平均銷售價格季增約1~2%，毛利率大約在20%；產能利用率將再提升，預估約95%。公司先前表示，展望2020年第二季，儘管新冠肺炎疫情導致不確定性明顯升高，但晶片需求略升，主要是由電腦周邊和終端市場的消費性電子產品庫存回補所支撐。

(時報資訊)