2家外資對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，看好在美國制裁華為，加上到2022年前4G+5G的市場份額將持續提高，故持續盈利能力持續看俏，其中一美系外資更一舉將目標價提升到600元，維持買進評等。

其一美系外資表示，近期在美中關係的持續升溫下，聯發科可望受惠，預計到2022年前，聯發科4G+5G的市場份額將持續提高，到2022年，混合(4G+5G)市占率將從3成多增加到逾4成，故調升聯發科2020~2022年每股收益3%、33%以及37%，加上ASIC(客製化晶片)將開始出貨遊戲機、網路等新客戶，整體盈利能力將持續改善，故維持買進評等、將目標價調升33%至600元。

另一美系外資指出，對於聯發科來說，美國對於華為的限制代表了有意義的擴展，無論這些限制是否會使得華為加大晶片採購，就算是完全禁止華為採購商晶片，那麼華為競爭對手OPPO、vivo、小米等就應該獲得更多智慧機市占，而聯發科將會從中受益，另外，預計5G智慧機價格到1000~1500元人民幣時，普及率也可能會有意義地上升。

面對高通的競爭，美系外資認為，聯發科5G晶片的平均售價將相對4G增長2倍，並到今年下半年都將保持相似的毛利率，由於高通和聯發科之間的成本結構差異很小，因此，預計高通不太可能重複4G初期出現的激進定價行為，此外，儘管OPPO計畫開發晶片，但晶片的開發是一個多年的過程，成功機率很小。在過去的10~15年中，多家公司已嘗試開發內部晶片，包括小米、中興等，但都未成功，目前僅有華為的海思成功，所以OPPO的動作對聯發科短線不會有任何威脅，維持聯發科加碼評等、目標價530元。

(時報資訊)