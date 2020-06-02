市場調查公司Gartner出具最新報告指出，在備受新冠肺炎疫情衝擊的第一季，蘋果iPhone手機全球銷量雖較去年同期下滑，但跌勢相較其他手機大廠緩和，且市占率亦見成長。

報告中指出，iPhone今年首季出貨量達4092萬支，較去年同期減少8.2%，首季全球市占率為13.7%，較去年同期的11.9%擴大。

Gartner研究部門副總裁Annette Zimmermann表示，因為新產品全球需求強勁，今年蘋果本來會有一個強勁的開始，如果沒有爆發新冠肺炎大流行病，首季iPhone銷量可能已創紀錄新高。

2月出現的供應斷鏈與消費者支出下滑，打斷了這個成長趨勢，但蘋果透過線上商店提供銷售服務的能力，以及其生產在3月底逐漸恢復到接近正常水準，讓iPhone得以重拾一些先前的成長動能。

iPhone首季全球市占率排名第三，僅次於三星電子與華為。三星首季智慧手機銷量年減22.7%，為5533.3萬支，全球市占率由19.1%下滑至18.5%，仍排名第一。

華為首季智慧手機全球市占率由15.6%降為14.2%，排名第二，其首季銷量為4249.9萬支，較去年同期大減27.3%，在前五大廠中跌幅最大。

小米首季出貨量2781.7萬支，年增1.4%，市占率為9.3%，排名第四，並較去年同期的7.3%成長。OPPO首季出貨2394.9萬支，年減19.1%，市占率由7.9%小升至8%，排名第五。

(時報資訊)