日本職棒新球季19日開幕，賽程已經公布，由於新冠肺炎疫情，為了減低球隊移動頻率，太平洋聯盟排出史上首見的賽程，從第2周的22日（周二）起至7月19日（周日），連續4周都是同一對戰組合6連戰，也就是從周二到周日都是一樣的戲碼。

賽程會排成這樣主要是太平洋聯盟6隊分布太廣，從北海道至九州，除了西武、羅德算是鄰居，其他各隊距離都很遠，為了減少移動時造成的感染風險也只好如此了。其中西武獅隊和中央聯盟的養樂多燕子隊，更是開幕後連續在主場進行15場比賽，簡直要讓球迷「看到飽」。

反觀中央聯盟在地理上佔有優勢，6支球隊分布於東京至廣島之間，光是首都區就有讀賣巨人、養樂多、橫濱DeNA等3隊，賽程安排上不致形成兩隊6連戰。

日職同一對戰組合大都是3連戰、甚至2連戰，連打6場一定會影響球迷進場意願，降低票房收益，不過今年至少在開賽前幾周不會開放觀眾進場，沒有這方面的問題。

對於今年的賽程安排，洋聯6支球團高層都能共體時艱並無太多抱怨。球隊方面，羅德隊監督井口資仁表示，球員反應不一，調度和比賽當然有好有壞，希望對球迷而言是全新的體驗。

(中時 )