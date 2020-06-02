今年即將國中畢業的15歲馮姓少年，2日凌晨3點多偷騎父親的機車搭載同齡的陳姓少女，行經台南市北區中華北路三段鄭仔寮橋北上車道時，不知何故突然失控撞到橋上護欄摔車，導致馮男氣胸送醫宣告不治，陳女也右腿骨折。馮父直到接獲警方通知，才得知兒子半夜偷騎他的機車外出。至於車禍發生原因，正由警方調查中。
今天凌晨3點51分左右，台南市消防局救災救護中心凌晨接獲報案，指中華北路三段、西門路四段533巷交叉路口的鄭仔寮橋上，有機車自撞橋上護欄，造成1男1女受傷。
救護人員趕到現場時，發現騎機車的馮男胸部靠在橋上護欄，陳女則倒在北上車道，2人被送往永康奇美醫院救治後，馮因氣胸嚴重搶救30分鐘仍告不治，陳女則右腳骨折，經救治後已無生命危險。
據查，馮男與陳女雖同為國中應屆畢業生，但2人並不同學校。馮父接獲警方通知時則表示，不知道兒子半夜偷騎他的機車外出。警方正調閱路口監視器畫面，深入調查車禍發生的原因。
(中時 )
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