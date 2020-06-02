前年男子謝亞軒與友人黃佑呈無照駕駛，又在台北市南京東路公車專用道飆車競速，謝的車衝進騎樓，撞死無辜3人，謝男遭判刑12年確定，至於黃的部分遭最高法院發回更審，台灣高等法院將黃男判刑9年。可上訴。

23歲的謝亞軒前年10月11日傍晚，無照駕駛租來的黑色轎車，與駕駛白色車輛的友人黃佑呈，在北市健康路一路狂飆，右轉南京東路四段違規行駛公車專用道競速時，車輛突然失控，高速衝進騎樓，撞飛正在回收紙箱的黃姓夫妻及大樓謝姓保全，3人經送醫急救不治。

(中時 )