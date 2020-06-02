公車道競速撞死3人 共犯更一審判9年 10:392020/06/02 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前年男子謝亞軒與友人黃佑呈無照駕駛，又在台北市南京東路公車專用道飆車競速，謝的車衝進騎樓，撞死無辜3人，謝男遭判刑12年確定，至於黃的部分遭最高法院發回更審，台灣高等法院將黃男判刑9年。可上訴。 23歲的謝亞軒前年10月11日傍晚，無照駕駛租來的黑色轎車，與駕駛白色車輛的友人黃佑呈，在北市健康路一路狂飆，右轉南京東路四段違規行駛公車專用道競速時，車輛突然失控，高速衝進騎樓，撞飛正在回收紙箱的黃姓夫妻及大樓謝姓保全，3人經送醫急救不治。 (中時 ) #公車 #駕駛 #南京東路 #無照駕駛 #無照 也許您會感興趣 社會熱門新聞 特斯拉怎插入貨車肚成穿雲箭？車主嚇：以為自己會停 - 社會 國三彰化快官 賓士男自撞護欄拋飛亡 - 社會 太極大師馬保國徒弟9秒被KO 宅神笑歪大讚：尊師重道！ - 社會 她沒懷孕！洗澡一半…雙腿間竟「滑出2.2kg寶寶」 - 社會 她將過世嬤遺體藏冰箱16年 爽領500萬老人年金 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。