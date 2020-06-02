男星宥勝一家開啟露營車生活，日前的影片中提到他們落腳台東富山護魚區，快樂的時光因老婆「蕾媽」突發心臟病而緊急喊卡，醫生建議動手術，但她堅決不肯，擔心會有意外，遭宥勝逼問：「如果死掉在小孩面前，妳OK不OK？」，讓蕾媽聞言崩潰大哭。

上一集影片中，蕾媽因前一天幫忙影片上字幕、隔天又一大早就起床，先天有心臟問題的她心律不整發作，緊急送急診，而最新一集影片則是「要不要中斷旅遊去開刀」，兩人徹夜深談，蕾媽覺得手術的狀況未可知，也擔心不知能否平安完成手術，還不如陪在孩子身邊，讓宥勝聽了氣炸，認為老婆只覺得是太累、心情起伏等變化導致發病，但未來也可能發生任何原因導致再病發，這是誰都沒辦法控制的情況，所以認為因該做手術根治問題。

兩人因意見相左發生爭執，蕾媽一度激動落淚，覺得不該因害怕發病就關在家裡，因噎廢食，讓宥勝狠下心要她想想：「如果妳去蘭嶼，結果急救來不及，死掉在你的小孩子面前，你O不OK？」，如果這不能接受，「這輩子就不要離醫院兩個小時的地方做活動」。

最終夫妻倆一起去做醫療諮詢，找了2位心臟專科醫生尋求意見，蕾媽才改變心意，決定動刀，被宥勝虧說因為醫生太帥才讓老婆首肯，蕾媽則解釋，是因為連日看了許多網友的留言打氣，才讓她有勇氣跨出這一步，宥勝也說明，接下來因為要照顧好蕾媽的身體，因此影片改成不定時更新，等狀況排除，才能繼續新的冒險。

(中時電子報)