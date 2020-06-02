根據資料調研機構Gartner今(2日)天公布資料，蘋果公司的iPhone銷量在2020年第1季較去年同期下降8.2％，蘋果公司第1季銷售4092萬部iPhone，比2019年第1季的4457萬部下降了370萬部。

路透報導，整個智慧型手機市場也不景氣，銷量下降20.2％。相比蘋果，其他智慧型手機廠商的銷量下滑幅度更大。例如，三星的銷量下降22.7％，華為的銷量下降27.3％。小米是唯一一家銷量略有增長的智慧型手機廠商。

Gartner高級研究分析師Anshul Gupta表示，大多數大陸的廠商和蘋果公司都受到了嚴重的影響，在大陸的工廠被臨時關閉，消費者的消費支出也因為疫情而減少。

蘋果公司2月初被迫關閉了在大陸的所有零售店，而在今年晚些時候，蘋果公司在全球的其他大部分門店也被迫關閉。

不過在大陸的蘋果門店從2月底開始重新開業，到3月中旬，大陸地區的所有蘋果零售店都已投入使用。從5月初開始，蘋果在大陸以外的門店就開始慢慢地重新開放。

(旺報 )