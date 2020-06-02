美國發生白人警察虐殺黑人民眾的悲劇，引發大量民眾抗議，美國總統川普卻選擇強硬以對，對此孫文學校總校長張亞中撰文，由美國、澳大利亞等國的種族歧視狀況，進一步談及台灣有心人操弄對立的問題。

張亞中首先指出，美國的原住民和他們的蛋白質來源的野牛早就一起被入侵的白種人用槍砲消滅了。白種人再從非洲引入黑奴當牛馬使，這就知到，在當時，白人眼中的黑人是個什麼様的地位了。美國的南北戰爭的本質是「解放黑奴」？別儍了，美國白人會為黑人的福祉打仗？這是天大的笑話。「南北戰爭」是北方林肯反對南方要獨立的「統獨」戰爭。南北戰爭血淋淋的程度，讓人髪指。

接著，張亞中表示美國在清末從中國引入廉價易使的「中國豬仔」，為美國修建鐵路後，就迫害華工關進惡魔島。二戰時把東方的白人日裔美人關進了集中營。這就是美國人權立國的維護人權的血淚斑斑史實，這就是「美國偉大」的重要元素。川普的「美國再偉大」，當然也少不了白上至上的種族元素，不止在美國，在國際上更是如此。

張亞中還說，「五眼聯盟」的「五眼民族」在澳洲也是用槍砲消滅當地土著，所以白澳政策喊得名正言順。基督教會在加拿大與澳洲強將原住民兒童從原生家庭抓到教會學校教養，更是慘無人道。如今五眼民族的社會現在夠多元了，為了修補以往的過失，為曾經迫害過的族群建博物館、設記念碑，但是種族歧視卻沒有真正的消失。道理很簡單，弱勢族群的力量還不夠大，與弱勢族群同様的血緣母國仍不夠強大。

張亞中表示，自己之前在台大教了近20年的國際關係，每次上到民族主義這一章時，他就說：「如果國際關係是了解世界的一扇大門，民族主義就是那一把開啟認識國際關係的鑰匙。了解了民族主義，幾乎就了解了百分之七、八十世界上的衝突。」

張亞中直言，民族主義就是一種「分別心」，人類與生俱來，有非理性的源頭，最容易操弄。縱向發展為種族主義、族群主義。橫向發展，若再結合宗教或文化或經濟優越感，那幾乎就是沞然莫之能禦，天下無敵了。民族、種族、族群的操弄是廉價的。我們都有經驗，李登輝開始搞族群分化動員，民進黨接著有「外省豬」的言論，近年來又操弄台灣人與中國人的對立，南島語族與中華民族的分別，說我們是台灣人不是中國人，與南島語族是親，與同文同種，在大陸的中華民族是敵。

張亞中痛批，始作俑者，可恨。火一旦點燃，難以滅息。不需全部，只要有百分之十的人有族群、種族、民族仇恨，這個社會就不安了。美國已經如此，台灣有些人不知反省，卻還在操弄「台灣人不是中國人」的「一邊一國」與「一邊一族」遊戲，不知是不知死活，還是不管別人的死活。想想美國現在種族暴動，過去美國南北戰爭的本質，這是他對台灣的憂慮！

(中時 )