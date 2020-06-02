大陸製造業生產逐步恢復正常，5月採購經理人指數（PMI）達到50.6，高於50的榮枯線。管理顧問公司認為，這項數字顯示大陸經濟正在「V型反彈」，越南和台灣也有機會跟進。

CNBC報導，管理顧問公司IMA Asia分析師Richard Martin認為，大陸5月PMI顯示其經濟正在V型復甦，但除了大陸、台灣、越南，歐洲和美國等其他市場的經濟恐怕復原速度緩慢，未來2~3個月恐怕還會持續下滑或是維持在谷底。

儘管近期各國數據表現疲弱，但股市卻呈現上揚。他說，美國股市表現與不佳的經濟數據背道而馳，失業率才能準確判斷經濟的數字，預計美國、歐洲、澳洲等先進國家，今年底恐出現雙位數的失業率。

Richard Martin分析，目前全球正轉型至「新常態」，面對疫情可能會再度爆發，各國經濟可能會呈現「開開關關」，普遍的通縮也會出現，並會看到市場需求降低以及核心產業出現大規模重組，即使疫情消退，失業、破產、違約等浪潮將會持續到年底。

(中時電子報)