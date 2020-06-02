香港特首林鄭月娥2日表示，全國人大表決通過立港區國安法的決定，授權人大常委會制訂法例，她即日已發聲明歡迎決定，指特區政府會全力配合，翌日也發出公開信。由於立法工作是兩步走，人大通過決定授權人大常委會是第一步，現時未有法律條文，理解市民有一定關注。

據港媒報導，林鄭指，過去幾日外國政府政客有很多失實言論、無理指控，政府已多次發出新聞公布、社交網帖文、受訪，以正視聽，她要表達的有3三點：

1. 國安是每個國家主權體現、治權的基礎，對於限制危害國安行為法律，香港非常不足；2.大陸也有國家安全法，照理這應適用全國，但一國兩制下，透過《基本法》23條授權自行立法，但香港受限種種原因至今未能落實，可見一段期間內也很難通過本地立法；3. 危害國安風險，在香港正不斷上升。

林鄭指，中央在此事上承受很多壓力，例如外國藉事件對國家的批評，但中央都願意體現擔當，正如她較早前引述已故中共領導人鄧小平所，總有一些事件沒有中央出頭難以解決。她批評部分外國政府的高調反應，展現的是雙重標準，自己國家安全就很重視，對香港的情況卻戴有色眼鏡去看。林鄭明言，她指的就是美國近日的反警暴騷亂，當地政府處理手法也很強硬。

對於外國制裁等行動，林鄭指這是損人不利己，首先香港是美國賺貿易順差的最大經濟體，過去十多年都是；香港單方面提供美國護照持有人免簽證待遇；香港為1,300家在港的美國公司，提供與CEPA同等的進入大陸優惠政策。因此她呼籲，其他政府處理與香港雙邊關係時，應互相尊重，尤其全球經濟疲弱不堪之際，再做這些行為，各地經濟、市民生活只會雪上加霜。

(中時 )